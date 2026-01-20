Spagna treno contro un muro in Catalogna | morto il macchinista

Un incidente ferroviario si è verificato in Catalogna, vicino a Gelida, in Spagna. Un treno di pendolari è rimasto coinvolto in un incidente in cui si è schiantato contro un muro di contenimento, che poi è crollato sui binari. Purtroppo, l’incidente ha provocato la morte del macchinista. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto e sulle eventuali responsabilità.

Ancora un incidente ferroviario in Spagna. Un treno di pendolari, con passeggeri a bordo, si è schiantato contro un muro di contenimento che è crollato sui binari all’altezza della località di Gelida, in Catalogna. Lo riferiscono i media spagnoli. L’impatto ha provocato il deragliamento del treno. Secondo le prime informazioni, il macchinista sarebbe morto e ci sono almeno una quindicina di feriti. Sul luogo dell’incidente stanno lavorando diverse squadre dei servizi di emergenza, dei vigili del fuoco e della polizia della Catalogna. Il muro di contenimento è crollato dopo una giornata di forti piogge in Catalogna e con molteplici incidenti registrati sulla rete ferroviaria. 🔗 Leggi su Lapresse.it

