Spagna sale a 41 il bilancio delle vittime Il governo esclude la pista del sabotaggio | aperte tutte le altre ipotesi

In Spagna, il bilancio delle vittime dell’incidente ferroviario ad Adamuz è salito a 41. Il governo ha escluso la pista del sabotaggio, mentre proseguono le indagini per chiarire le cause del deragliamento. La tragedia ha suscitato attenzione e si attendono aggiornamenti sulle risultanze delle indagini in corso.

È salito a 41 il drammatico bilancio delle vittime dell’ incidente ferroviario in Spagna ad Adam uz mentre proseguono le indagini sulle cause del deragliamento. Le squadre di soccorso hanno trovato un corpo in una carrozza del treno Iryo, riferisce la radio tv pubblica spagnola Rtve. Si cercano ancora due corpi. Intanto il governo spagnolo ha assicurato che “tutte le possibilità restano aperte”, ma ha escluso l’ipotesi che sia stato un sabotaggio a provocare il disastro ferroviario. L’inchiesta non ha ancora stabilito se la causa sia stata un malfunzionamento dei binari o del treno. Così il ministro dell’Interno, Fernando Grande-Marlaska, dopo la riunione del Consiglio dei ministri. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

