L’Associazione degli Ingegneri in Spagna ha evidenziato che la rottura del binario coinvolto nel deragliamento del treno Iryo ad Adamuz potrebbe rappresentare sia la causa che la conseguenza dell’incidente. Questa analisi sottolinea l’importanza di approfondire le cause dell’evento per migliorare la sicurezza ferroviaria e prevenire futuri incidenti.

La rottura del binario lungo cui è deragliato il treno di Iryo all’altezza di Adamuz, nella provincia di Cordova, può essere “la causa ma anche la conseguenza dell’incidente ferroviario”. Lo ha detto a LaPresse José Trigueros, presidente dell’Associazione spagnola degli ingegneri civili, idraulici e portuali e dell’ingegneria civile. L’ingegnere spiega che “chiaramente la rottura del binario deve essersi prodotta nel momento stesso in cui è passato il treno” poiché, se il binario fosse stato rotto prima, “il sistema di sicurezza avrebbe paralizzato la circolazione dei treni”. Dunque, afferma Trigueros, posto che il sistema di sicurezza sembra stesse funzionando, occorre verificare se il problema sia “nelle ruote del treno o nei binari”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Spagna, Associazione ingegneri: “Rottura binari può essere causa o conseguenza incidente”

Disastro ferroviario in Spagna, almeno 39 morti. Il ministro: “Treno e binari nuovi, incidente strano”Un grave incidente ferroviario si è verificato in Spagna, provocando almeno 39 vittime.

Incidente ferroviario in Spagna: i morti salgono a 41, tre dispersi. Per l’inchiesta sulle cause verranno smontati i binariUn incidente ferroviario in Spagna ha causato finora 41 vittime e tre persone risultano ancora disperse.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Spagna, Associazione ingegneri: Rottura binari può essere causa o conseguenza incidente - La rottura del binario lungo cui è deragliato il treno di Iryo all'altezza di Adamuz, nella provincia di Cordova, può essere la causa ma anche la conseguenza ... lapresse.it

Tra meno di una settimana cominceranno le prime regate del in programma a Lanzarote, in Spagna, organizzato dal Club Deportivo Náutico Castillo del Águila e dalla Royal Canary Sailing Federation con l’Associazione Internazion - facebook.com facebook