spagna almeno 40 i morti nel disastro ferroviario

Un grave incidente ferroviario si è verificato in Spagna, causando almeno 40 vittime. La tragedia ha colpito un’area della provincia di Adamúz, suscitando grande tristezza e preoccupazione. Le autorità stanno ancora valutando le cause dell’incidente e stanno prestando assistenza alle persone coinvolte. La notizia rappresenta un momento di grande dolore per la comunità locale e per l’intera regione.

Spagna Sono 152 i feriti. In quel tratto, presso Adamúz, i binari erano appena stati rifatti Spagna Sono 152 i feriti. In quel tratto, presso Adamúz, i binari erano appena stati rifatti «Terrificante»: così descriveva la scena che gli si è presentata davanti agli occhi uno dei primi ad arrivare sulla scena, il sindaco del piccolo comune di Adamúz, in provincia di Córdoba, Rafael Ángel Moreno. Non erano ancora le 8 di domenica sera. Le ultime tre vetture di un treno della compagnia Iryo (partecipata al 52% da Trenitalia) che viaggiava verso Madrid con quasi 300 persone a bordo erano appena deragliate nei pressi degli scambi della piccola stazione di Adamúz, invadendo parzialmente i binari della direzione contraria. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Spagna, disastro ferroviario a Cordova: i morti sono almeno 40, si indaga sul giunto saltatoUn grave incidente ferroviario si è verificato a Córdoba, in Spagna, causando almeno 40 vittime.

Disastro ferroviario in Spagna, almeno 39 morti. Il ministro: “Treno e binari nuovi, incidente strano”Un grave incidente ferroviario si è verificato in Spagna, provocando almeno 39 vittime.

