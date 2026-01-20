Spagna almeno 40 i morti nel disastro ferroviario

Un grave incidente ferroviario si è verificato in Spagna, causando almeno 40 vittime. La tragedia ha colpito un’area della provincia di Adamúz, suscitando grande tristezza e preoccupazione. Le autorità stanno ancora valutando le cause dell’incidente e stanno prestando assistenza alle persone coinvolte. La notizia rappresenta un momento di grande dolore per la comunità locale e per l’intera regione.

Spagna Sono 152 i feriti. In quel tratto, presso Adamúz, i binari erano appena stati rifatti Spagna Sono 152 i feriti. In quel tratto, presso Adamúz, i binari erano appena stati rifatti «Terrificante»: così descriveva la scena che gli si è presentata davanti agli occhi uno dei primi ad arrivare sulla scena, il sindaco del piccolo comune di Adamúz, in provincia di Córdoba, Rafael Ángel Moreno. Non erano ancora le 8 di domenica sera. Le ultime tre vetture di un treno della compagnia Iryo (partecipata al 52% da Trenitalia) che viaggiava verso Madrid con quasi 300 persone a bordo erano appena deragliate nei pressi degli scambi della piccola stazione di Adamúz, invadendo parzialmente i binari della direzione contraria. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Spagna, almeno 40 i morti nel disastro ferroviario Spagna, disastro ferroviario a Cordova: i morti sono almeno 40, si indaga sul giunto saltatoUn grave incidente ferroviario si è verificato a Córdoba, in Spagna, causando almeno 40 vittime. Disastro ferroviario in Spagna, almeno 39 morti. Il ministro: “Treno e binari nuovi, incidente strano”Un grave incidente ferroviario si è verificato in Spagna, provocando almeno 39 vittime. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Spagna, incidente fra 2 treni: almeno 40 morti. Trovato un “giunto” rotto sui binari. LIVE - Andalusia, all’altezza di Adamuz, un mezzo con 317 passeggeri è deragliato, colpendo un altro convoglio. tg24.sky.it

VIDEO - Almeno 39 morti e 152 feriti, alcuni dei quali gravi, nella tragedia ferroviaria in Spagna facebook

Disastro ferroviario in #Spagna. Decine i morti e almeno 150 i feriti per l'incidente che ha coinvolto due treni ad alta velocità nel sud del Paese. Alcuni vagoni sono deragliati colpendo il treno che viaggiava nella direzione opposta x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.