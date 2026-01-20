La polizia locale di Siena ha denunciato un uomo di origine tunisina per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’indagine ha riguardato un autobus della linea Firenze-Siena, dove l’uomo è stato trovato in possesso di droga. L’episodio evidenzia l’attività delle forze dell’ordine nel contrasto allo spaccio di sostanze illegali sui mezzi pubblici e nelle aree di transito.

Siena, 20 gennaio 2026 - Spacciava su un bus. Per questo la polizia locale di Siena ha denunciato un cittadino di origine tunisina per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato intercettato, a seguito di una segnalazione, lunedì 12 gennaio nel territorio del comune di Siena, a bordo di un autobus di linea diretto da Firenze verso Siena. Una volta raggiunto il veicolo, gli agenti hanno proceduto all'identificazione del soggetto segnalato, il quale, a seguito di un controllo, è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Il cittadino extracomunitario è stato dunque accompagnato presso gli uffici del Comando della polizia locale, dove sono state espletate le procedure di rito, al termine delle quali è stato deferito all'autorità giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spaccio di droga su un autobus di linea Firenze-Siena: denunciato un uomo

