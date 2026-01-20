Sounas | Contro lo Spezia con umiltà e ferocia

Sounas si prepara alla sfida contro lo Spezia, affrontando la partita con umiltà e determinazione. L’ambiente a San Mango sul Calore è carico di entusiasmo, grazie al supporto continuo dei tifosi, che hanno mantenuto la fiducia nonostante l’ultimo risultato negativo contro la Carrarese. Una partita importante che richiede concentrazione e impegno, per proseguire il percorso di crescita e affrontare con serenità le sfide future.

Tempo di lettura: 2 minuti L'atmosfera a San Mango sul Calore è quella delle grandi occasioni, carica dell'affetto dei tifosi che non hanno mai smesso di sostenere la squadra, nemmeno dopo il pesante stop interno contro la Carrarese. In casa Avellino la parola d'ordine è una sola: riscatto. A farsi portavoce del sentimento dello spogliatoio è Dimitrios Sounas, che analizza il momento dei lupi tra autocritica e determinazione. La sconfitta contro la Carrarese brucia ancora, soprattutto per come è maturata dopo un avvio incoraggiante. "Fa male perdere, specialmente in casa nostra – ha ammesso il centrocampista.

