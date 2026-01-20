Sospesa la raccolta rifiuti a Catania per l' emergenza maltempo

In seguito all’ordinanza del Comune di Catania, questa sera è stata sospesa la raccolta differenziata porta a porta in tutta la città, a causa delle condizioni di maltempo. La misura è temporanea e finalizzata a garantire la sicurezza degli operatori e la gestione delle emergenze causate dalle intemperie. Per aggiornamenti e ulteriori informazioni, si consiglia di consultare le comunicazioni ufficiali del Comune.

Così come disposto dall'ultima ordinanza sindacale emanata dal Comune di Catania, questa sera è stata disposta la sospensione del servizio di raccolta differenziata porta a porta in tutto il territorio comunale del capoluogo etneo. Il provvedimento, simile a quello già adottato da altre amministrazioni comunali, mira a tutelare l'incolumità dei dipendenti Gema, che diversamente sarebbero esposti alle intemperie ed ai gravi rischi connessi all'ondata di maltempo in corso. Anche per la giornata di domani, così come per oggi, è stata emanata un'allerta rossa in ragione delle condizioni meteorologiche ritenute particolarmente pericolose per la popolazione.

