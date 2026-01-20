Sorpresa Maestrelli E ora avrà Djokovic

Francesco Maestrelli, giovane talento italiano nato nel 2002, ha appena concluso una lunga e impegnativa partita a Melbourne. Dopo oltre tre ore di sfida, l’outsider si è imposto, dimostrando determinazione e capacità. Questa vittoria rappresenta un passo importante nella sua carriera, aprendo nuove opportunità nel mondo del tennis internazionale. Un risultato che conferma il valore di un atleta in crescita e il suo potenziale per il futuro.

Il sogno continua a Melbourne. Tre ore e ventotto minuti di lotta, poi l’outsider alza la testa. Francesco Maestrelli, classe 2002, sorprende e si sorprende. Agli Australian Open il suo racconto ha il sapore della favola. Dalle qualificazioni al main draw, per la prima volta in uno Slam. Al primo turno trova soluzioni. Cade il francese Atmane, n.64 ATP. La chiave sono ace e vincenti: 28 servizi e 60 winners. Maestrelli, 196 cm, è potenza pura e cuore ostinato. Il punteggio racconta la rimonta: 6-4 3-6 6-7(4) 6-1 6-1. Al secondo turno lo attende Djokovic, versione schiacciasassi. Oggi alle 9 italiane (EurosportDiscovery+), intanto, Jannik Sinner inizierà il cammino contro Gaston. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Australian Open 2026: Djokovic senza problemi, avrà Maestrelli. Poche sorprese a MelbourneLa seconda giornata degli Australian Open 2026 si è conclusa con poche sorprese nel torneo maschile.

Sinalunga ora sfida... Djokovic. Maestrelli protagonista in AustraliaSinalunga si prepara a una sfida importante, con Francesco Maestrelli protagonista agli Australian Open.

