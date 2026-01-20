sorpresa il bando cultura in anticipo

Via al " Bando Cultura ", il Comune pronto a sostenere mostre, festival e rassegne. Il sistema di finanziamento per le Manifestazioni d’interesse, messo in atto dalla giunta di centrodestra, è partito con l’allora assessora Anna Maria Bertini, viene replicato per il terzo anno anticipando però i tempi rispetto al passato in modo da poter garantire una più rapida distribuzione dei fondi. L’amministrazione non ha fissato ancora il budget complessivo (lo scorso anno era 250mila euro), ma ha diffuso le somme che verranno elargite per ogni singolo settore: fino a un massimo di 15mila euro per festival e rassegne e fino a un massimo di 8mila euro per le mostre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

