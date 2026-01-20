Sono iraniana e vivo in Italia. La mia famiglia è sotto il controllo del regime, e spesso mia madre finge che tutto vada bene durante le nostre telefonate, anche se sa la verità. Ciò che colpisce di più non è il silenzio, ma il tono tranquillo con cui si esprimono, come se nulla fosse, nascondendo le difficoltà e le paure che affrontano quotidianamente.

«La cosa che mi ha colpita di più non è stato il silenzio, ma il tono della loro voce. Era troppo tranquilla». Neda (nome di fantasia, ndr) vive in Italia dal 2016. La sua famiglia è rimasta in Iran e, da quando sono esplose le nuove proteste contro il regime, i contatti si sono fatti rari, difficili, carichi di sospetto. «Per giorni non sono riuscita a sentirli. Poi, venerdì sera, mi ha chiamato mia madre dal telefono fisso. Non dal cellulare. E pagando una cifra altissima». La paura del regime e la voglia di rivoluzione È una scena già vista, racconta, nel 2019 e poi nel 2022, durante le proteste del movimento “Donna, Vita, Libertà”. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - «Sono iraniana ma vivo in Italia: la mia famiglia nelle mani del regime, mamma mi chiama e finge vada tutto bene perché è controllata»

