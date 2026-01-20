Sono iraniana ma vivo in Italia | la mia famiglia nelle mani del regime mamma mi chiama e finge vada tutto bene perché è controllata
Sono iraniana e vivo in Italia. La mia famiglia è sotto il controllo del regime, e spesso mia madre finge che tutto vada bene durante le nostre telefonate, anche se sa la verità. Ciò che colpisce di più non è il silenzio, ma il tono tranquillo con cui si esprimono, come se nulla fosse, nascondendo le difficoltà e le paure che affrontano quotidianamente.
«La cosa che mi ha colpita di più non è stato il silenzio, ma il tono della loro voce. Era troppo tranquilla». Neda (nome di fantasia, ndr) vive in Italia dal 2016. La sua famiglia è rimasta in Iran e, da quando sono esplose le nuove proteste contro il regime, i contatti si sono fatti rari, difficili, carichi di sospetto. «Per giorni non sono riuscita a sentirli. Poi, venerdì sera, mi ha chiamato mia madre dal telefono fisso. Non dal cellulare. E pagando una cifra altissima». La paura del regime e la voglia di rivoluzione È una scena già vista, racconta, nel 2019 e poi nel 2022, durante le proteste del movimento “Donna, Vita, Libertà”. 🔗 Leggi su Leggo.it
Proteste in Iran, il presidente: "Attaccare Khamenei è guerra totale contro il popolo" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Proteste in Iran, il presidente: 'Attaccare Khamenei è guerra totale contro il popolo' ... tg24.sky.it
La Guida suprema iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei, ha riconosciuto per la prima volta che migliaia di persone sono morte durante le proteste scoppiate in Iran nelle ultime due settimane, iniziate il 28 dicembre a Teheran, quando commercianti e cittadini son facebook
Mentre leggeva alle Nazioni Unite i nomi delle persone che sono state uccise durante le proteste nel suo Paese, la giornalista e dissidente politica iraniana Masih Alinejad è scoppiata in lacrime. "Sapevano che avrebbero affrontato armi da fuoco e proiettili, m x.com
