Il recente sondaggio Swg per Tg La7 evidenzia una stabilità nel quadro politico italiano, con Fratelli d’Italia che mantiene il primo posto al 31,1%. Si evidenzia un divario considerevole rispetto alle forze di opposizione, in particolare il Centrosinistra e il Movimento 5 Stelle, che mostrano segnali di calo. I dati confermano un panorama politico caratterizzato da una forte leadership del partito di Giorgia Meloni.

Il nuovo sondaggio Swg per il Tg La7 fotografa un quadro politico sostanzialmente stabile rispetto alla scorsa settimana, ma con un dato che emerge con forza: il distacco tra Fratelli d’Italia e le principali forze di opposizione resta ampio e difficilmente colmabile nel breve periodo. Il partito guidato da Giorgia Meloni si conferma nettamente primo, salendo al 31,1% e rafforzando ulteriormente la propria leadership. Alle spalle, il Partito Democratico si ferma al 22,4%, con un divario che supera gli otto punti percentuali e che certifica un distacco definito ormai strutturale nei consensi. Ancora più evidente la difficoltà del Movimento 5 Stelle, che prosegue nella fase di arretramento e scende al 12,4%, confermando un trend negativo che caratterizza l’avvio dell’anno politico. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Sondaggio Swg per Tg La7, distacco abissale con i piddini e grillini in crollo: Fratelli d’Italia domina al 31,1%

