Il recente sondaggio Swg per Tg La7 mostra una stabilità nelle intenzioni di voto, con il Movimento 5 Stelle e la Lega che registrano un leggero calo. Le variazioni rispetto alla precedente rilevazione sono minime, indicando un quadro politico complessivamente stabile. I dati confermano una tendenza di sostanziale equilibrio tra le principali forze politiche, senza cambiamenti significativi nel consenso degli elettori.

Nel nuovo sondaggio Swg per il Tg La7 sulle intenzioni di voto non emergono scostamenti rilevanti rispetto alla rilevazione precedente, con un quadro complessivamente stabile e variazioni limitate. Fratelli d’Italia resta saldamente al primo posto, attestandosi al 31,1 (+0,1) per cento e registrando un lieve progresso, mentre il Partito democratico segue al 22,4 per cento, anch’esso in marginale crescita (+0,2). Prosegue invece la fase di flessione per il Movimento 5 Stelle, che scende al 12,4 per cento, così come per la Lega, ferma all’8 per cento, in linea con l’andamento medio dei primi sondaggi dell’anno. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Sondaggi politici: giù Movimento 5 stelle e Lega

