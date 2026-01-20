Sondaggi politici chi vince tra centrodestra e opposizioni | FdI ancora sopra il 30%
Secondo gli ultimi sondaggi, Fratelli d’Italia si conferma al primo posto con oltre il 30%, mantenendo un vantaggio significativo sul Partito Democratico, che si attesta oltre i dieci punti percentuali sotto. La coalizione di centrodestra, guidata da FdI, raggiunge il 48%, mentre l’area di opposizione di centrosinistra si ferma al 39,4%. Questi dati offrono un quadro aggiornato delle dinamiche politiche attuali in Italia.
FdI è ancora in testa nei sondaggi. Il Pd resta molto distante, a più di dieci punti. Il partito di Meloni traina l'intera coalizione di centrodestra che totalizza il 48% contro il 39,4% del campo largo. Ecco l'ultimo sondaggio di Lab21 per Affariitaliani.it.🔗 Leggi su Fanpage.it
