Sofia Goggia, in vista del suo ritorno in gara, riflette sul momento difficile e sulla necessità di un cambiamento emotivo. Dopo l’assenza di Federica Brignone e le recenti difficoltà in campo, la campionessa italiana si prepara ad affrontare le sfide future con determinazione, consapevole dell’importanza di ritrovare motivazione e equilibrio per tornare ai livelli desiderati.

Nella giornata del ritorno in gara di Federica Brignone dopo il grave infortunio dello scorso aprile, Sofia Goggia è uscita di scena nella prima manche dello slalom gigante di Kronplatz perdendo la possibilità di ottenere un buon piazzamento e prolungando un periodo sicuramente non esaltante a livello di risultati. La bergamasca resta infatti fuori dal podio per la sesta competizione di fila in Coppa del Mondo. “ Come avevo già detto prima della gara, dopo la ricognizione, girava tantissimo sopra, era un ritmo molto lento, io già alla quinta porta, dove c’era un dossetto, sono andata un pochino lunga e poi mi sono trovata in affanno, mi son buttata dentro, ho toccato con lo scarpone e sono scivolata via semplicemente “, spiega la 33enne azzurra dopo la discesa sull’Erta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sofia Goggia guarda avanti: “Il periodo non è dei più splendenti. Devo fare un click emotivo”

