In montagna, la rapidità di intervento dei soccorsi è fondamentale. Secondo un’analisi di Pietro Vignali, presidente del gruppo di Forza Italia in Assemblea legislativa regionale, quasi una volta su due l’attesa supera i 18 minuti. Questo dato evidenzia l’importanza di migliorare i tempi di risposta nei territori dell’Appennino forlivese e cesenate, dove ogni secondo può fare la differenza in situazioni di emergenza.

In montagna il fattore decisivo non è solo se i soccorsi arrivano, ma quando. Ed è proprio sul tempo d’intervento dei servizi di emergenza-urgenza nell’ Appennino forlivese e cesenate che si concentra l’analisi di Pietro Vignali, presidente del gruppo di Forza Italia in Assemblea legislativa regionale. "Da maggio a luglio 2025, il 43,7% dei soccorsi avvenuti con il 118 in quell’area sono arrivati oltre i 18 minuti, – spiega – tempo di riferimento in cui il primo mezzo dovrebbe raggiungere il luogo di chiamata. C’è una criticità reale e concreta per i soccorsi nei contesti montuosi, che riguarda l’organizzazione del sistema. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Soccorsi in montagna: "Quasi in un caso su due l’attesa supera 18 minuti"

Il Var fa infuriare anche Guardiola: sei minuti di attesa per annullare un gol del City e lui sbotta: «Due pesi e due misure»Il VAR della semifinale di Carabao Cup tra Manchester City e Newcastle ha causato tensioni, con un’operazione di circa sei minuti per annullare un gol di Antoine Semenyo.

Liste d'attesa chiuse ed esami medici non prenotabili, spuntano altri 18 casi: "Dopo 8-10 mesi ancora in attesa di una visita, tra questi due malati oncologici"A Parma e nella provincia, emergono 18 nuovi casi di pazienti in lista d'attesa che attendono da 8-10 mesi per un esame medico presso le strutture pubbliche.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Soccorsi in montagna a pagamento: tanto rumore per nulla? - Difficoltà di stabilire quando si configurano i comportamenti che giustificano la richiesta di rimborso. montagna.tv