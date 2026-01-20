Siria Trump ' sostengo al-Sharaa anche se ha curriculum brutale'

Donald Trump ha espresso il suo sostegno al presidente siriano Ahmad al-Sharaa, attualmente impegnato in un’operazione militare contro le forze curde, precedentemente alleate degli Stati Uniti contro l’ISIS. Questa posizione si inserisce in un contesto complesso di alleanze e conflitti in Siria, dove le dinamiche politiche e militari continuano a evolversi.

Washington, 20 gen. (Adnkronos) - Donald Trump ha dichiarato di sostenere il presidente siriano Ahmad al-Sharaa, che sta conducendo un'offensiva contro le forze curde, un tempo alleate degli Stati Uniti nella lotta contro i jihadisti dell'organizzazione Stato Islamico. "Il presidente della Siria sta lavorando molto duramente - ha detto il presidente Usa in conferenza stampa alla Casa Bianca - Sta lavorando molto, molto duramente. È un uomo forte, un duro con un curriculum piuttosto brutale. Ma non puoi mettere un chierichetto a fare quel lavoro". 🔗 Leggi su Iltempo.it

UNSEEN MOMENTS: Trump Hosts Syrian President Al-Sharaa at White House | AC1B

Argomenti discussi: Siria: la resa dei conti tra curdi e Al-Sharaa, all’ombra di Trump; Non sarà Trump ad aiutare la liberazione; IL GOVERNO MELONI SOSTIENE AL SHARAA, EX QAEDISTA CHE VUOLE DISTRUGGERE IL CONFEDERALISMO DEMOCRATICO IN SIRIA.; Trump punta alla firma del Board of Peace il 22 a Davos. Macron potrebbe non aderire - Il presidente siriano ha parlato oggi con il presidente degli Stati Uniti e ha discusso della garanzia dei diritti curdi.

