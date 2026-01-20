Siria 120 terroristi dell’Isis evasi dal carcere a Shaddadi

Durante l’operazione militare del governo siriano a Shaddadi, si segnala l’evasione di circa 1.500 prigionieri, tra cui 120 appartenenti all’Isis. La fuga si è verificata nel contesto di un’azione volta a riprendere il controllo della città, situata nella regione orientale curda. La situazione rimane in evoluzione e rappresenta un importante sviluppo nella regione.

Durante l’avanzata del governo siriano sulla città orientale curda di Shaddadi circa 1.500 prigionieri sarebbero evasi dal carcere locale. Tra questi 120 terroristi dell’Isis. Lo riferisce il sito curdo Rudaw, citando un portavoce delle Forze Democratiche Siriane (SDF) a guida curda, Farhad Shami. In precedenza, l’esercito siriano aveva affermato che «diversi» combattenti dello Stato Islamico erano evasi da una prigione sotto il controllo delle Sdf nella città orientale di Shaddadi. Accusando le forze curde di averli rilasciati. L’esercito non aveva specificato il numero preciso dei militanti fuggiti.🔗 Leggi su Open.online

