Oggi Sinner debutta agli Australian Open, con l’obiettivo di ottenere il terzo titolo consecutivo nel torneo. La sua presenza rappresenta un momento importante nel circuito internazionale, mentre gli appassionati seguono con attenzione le sue prestazioni. L’evento si inserisce nel calendario di inizio stagione, offrendo uno sguardo sulle potenzialità e le strategie del giovane tennista italiano.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. La stagione 2026 di Jannik Sinner, comincia ufficialmente oggi, tra poco. Dopo gli incontri-esibizione con Carlos Alcaraz e Félix Auger-Aliassime e il Million Dollar 1 Point Slam, Sinner debutta infatti agli Australian Open, primo Slam di stagione, che il campione italiano punta a vincere per il terzo anno consecutivo. Dove vedere Sinner subito agli Australian Open 2026 in diretta streaming. Tutte le partite di Sinner agli Australian Open 2026 - a partire dalla prima vs Hugo Gaston in programma oggi, martedì 20 gennaio, alle 9 (ora italiana) - verranno trasmesse in diretta streaming sui canali Eurosport - disponibili su Discovery+, DAZN, HBO Max (con aggiunta del pacchetto sport) e TIMVISION. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Sinner oggi debutta agli Australian Open, puntando al tris

Sinner arriva agli Australian Open e punta al trisJannik Sinner si prepara agli Australian Open con l’obiettivo di conquistare il suo terzo titolo major.

“Sinner può fare il tris agli Australian Open”, la reazione di Alcaraz davanti a JannikAlcaraz e Sinner, protagonisti degli Australian Open, hanno condiviso il volo da Seul a Melbourne.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Tennis, Sinner OGGI 1 Turno Australian Open 2026 contro Gaston diretta tv ore 9 Eurosport - Sinner oggi agli Australian Open 2026 debutta contro Hugo Gaston in diretta su Eurosport 1: orario, precedenti e obiettivo tris a Melbourne Mentre il sole ... digital-news.it