Sinner affronta un avvio difficile agli Australian Open, con un primo game complesso contro Gaston. Come molti atleti di alto livello, anche il tennista italiano deve rimanere concentrato per superare le sfide iniziali di un torneo importante. Jannik Sinner, attualmente tra i primi del ranking ATP, si prepara a consolidare la propria prestazione, affrontando gli ostacoli tipici di un grande appuntamento tennistico.

Rompere il ghiaccio non è mai facile, nemmeno per i campioni e i campionissimi. Ne sa qualcosa anche Jannik Sinner, numero 2 del ranking Atp e dominatore del tennis mondiale insieme allo spagnolo Carlos Alcaraz. L'altoatesino debutta al primo turno degli Australian Open a Melbourne, il primo slam dell'anno a cui arriva da favorito e detentore, avendo vinto sul veloce australiano sia nel 2024 sia nel 2025. L'avversario non è dei più teneri: il francese Hugo Gaston, 25 anni, è numero 93 al mondo (miglior classifica nel luglio 2022, 58esimo). E l'inizio è da incubo: Sinner serve (male) e il transalpino ne approfitta, mettendo a segno tre punti di fila. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sinner, l'inizio choc contro Gaston: il primo game degli Australian Open

Australian Open, è il giorno del debutto Sinner: l’azzurro contro Gaston nel primo match ufficiale del 2026 – Segui la direttaOggi inizia ufficialmente il torneo degli Australian Open 2026, con il debutto di Jannik Sinner.

Hugo Gaston, chi è il primo avversario di Sinner agli Australian OpenHugo Gaston è un tennista francese che affronta Jannik Sinner nel primo turno degli Australian Open 2026.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Buone notizie per Sinner agli Australian Open, il ko (a sorpresa) che fa felice Jannik; Adriano Panatta scatenato su Cobolli: Male al pancino... | Libero Quotidiano.it; Australian Open, Fonseca choc: Spizzirri lo elimina (e Sinner sorride); Lassalto degli Azzurri agli Australian Open: ecco i nostri campioni – Berrettini choc, è già fuori.

Sinner escluso, tutta colpa di Musetti: choc nel tennis - Il 2025 è stato ancora una volta lanno di Jannik Sinner, che con la vittoria di ben due slam e delle finals di Torino ha dominato in lungo e in largo. Una stagione tennistica memorabile in cui si è ... diregiovani.it

Sinner, è solo linizio. La scossa di Cahill: Il suo miglior tennis a 30 anni - I trionfi non hanno tutti lo stesso sapore. Ci sono vittorie pregustate come la finale dellAO 2025 contro leterno scontento Zverev, quelle che fanno la storia e riaccendono la luce quando sembra ... tuttosport.com

Che l'avventura abbia inizio! sky sport tennis Jannik Sinner esordirà agli Australian Open martedi 20 gennaio alle 9 - facebook.com facebook

SINNER SUPER AUGER-ALIASSIME Il match d'esibizione tra Jannik e il tennista canadese finisce con le vittoria da parte di Sinner. Un'ottimo allenamento in vista dell'inizio degli Australian Open 2026 #Tennis #AusOpen #AO2026 #Sinner x.com