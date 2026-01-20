Jannik Sinner ha indossato un nuovo completo serale durante il suo match agli Australian Open 2026. Il look, firmato Nike, ha suscitato commenti tra gli appassionati, mentre il risultato della partita ha alimentato discussioni tra i tifosi. L’attenzione si concentra anche sullo stile del tennista, con alcuni osservatori che notano un certo contrast tra l’abbigliamento e le performance in campo.

(Adnkronos) – Jannik Sinner fa parlare di sé non solo per i colpi in campo. Del suo esordio agli Australian Open 2026 di oggi, martedì 20 gennaio, i tifosi italiani che si sono svegliati di buon mattino per seguire il match con Gaston hanno notato il nuovo completo serale, ovviamente firmato Nike. Maglietta verde scuro con righe nere e ‘baffo’ bianco, pantaloncini dello stesso colore con una striscia gialla sul lato della coscia. Ma proprio come capitato per il completo diurno, sfoggiato nell’esibizione con Auger-Aliassime, l’outfit convince a metà. Su X si è scatenato il dibattito. A domanda diretta “vi piace il completo di Sinner?”, i tifosi e gli appassionati di tennis italiani si sono divisi tra chi apprezza una scelta cromatica sicuramente non convenzionale e chi invece ha nostalgia dei vecchi outfit di Jannik, usando anche l’ironia per farlo notare. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sinner, il completo serale convince a metà: “Lo stilista tifa Alcaraz”

Leggi anche: Non gioca Sinner? Alle Atp Finals si tifa Alcaraz. E Carlos ringrazia in italiano

Landini paralizza l’Italia e tifa per la Spagna: “Alcaraz mi diverte più di Sinner”. E “minaccia” Jannik con la patrimonialeL’Italia si prepara a un nuovo sciopero, con Landini che mette in pausa il Paese e dichiara il suo supporto alla Spagna, elogiando Alcaraz.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Sinner vs Gaston: guida TV e streaming per vederla dall’Italia - Guida completa su dove e come vedere la partita tra Sinner vs Gaston in Italia, tra streaming ufficiali, abbonamenti disponibili e possibilità di utilizzo della VPN. tomshw.it