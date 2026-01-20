Sinner-Gaston | orario precedenti e dove vederla in tv

L'incontro tra Jannik Sinner e Hugo Gaston agli Australian Open 2026 si svolgerà martedì 20 gennaio. La partita, al primo turno del torneo, sarà trasmessa in diretta tv e streaming. Di seguito, le informazioni su orario, precedenti e modalità di visione per seguire l'evento.

(Adnkronos) – Esordio agli Australian Open 2026 per Jannik Sinner. Nella terza giornata dello Slam di Melbourne oggi, martedì 20 gennaio, il tennista azzurro giocherà contro il francese Hugo Gaston – in diretta tv e streaming – al primo turno del tabellone maschile. Sinner arriva al primo appuntamento della stagione da bicampione in carica dopo i successi del 2024 e del 2025. La sfida tra Sinner e Gaston è in programma oggi, martedì 20 gennaio, alle ore 9. I due tennisti si sono affrontati in due precedenti, vinti entrambi dall'azzurro. L'ultimo confronto risale al Masters 1000 di Miami del 2021, dove Jannik si è imposto in due set.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

