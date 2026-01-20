Sinner-Gaston oggi in tv Australian Open 2026 | orario canale streaming

Oggi in tv, agli Australian Open 2026, si affrontano Jannik Sinner e Hugo Gaston al primo turno. L'incontro si svolge sul cemento di Melbourne, con orario e canale da verificare. La partita sarà disponibile anche in streaming, offrendo agli appassionati l'opportunità di seguire in diretta questa sfida tra due giovani talenti del tennis internazionale.

Jannik Sinner affronterà Hugo Gaston al primo turno degli Australian Open 2026: il campione in carica farà il proprio esordio sul cemento di Melbourne per cercare di difendere lo Slam vinto nelle ultime due edizioni e allargare la propria bacheca, che lo scorso anno ha impreziosito con le affermazioni a Wimbledon e alle ATP Finals. Il fuoriclasse altoatesino incrocerà l’insidioso Hugo Gaston, partendo comunque con tutti i favori del pronostico in terra oceanica, dove ha sempre espresso un grande livello di tennis. LA DIRETTA LIVE DI SINNER-GASTON DALLE 9.00 L’appuntamento è per martedì 20 gennaio (terzo match dalle ore 01. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sinner-Gaston alle 9: Jannik apre la caccia al tris in Australia - Sinner e Gaston si sono incontrati 2 volte, con due successi dell'azzurro senza perdere un set: nel 2021 si impose negli ottavi a Marsiglia e al secondo turno a Miami. gazzetta.it