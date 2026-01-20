Sinner-Gaston all'Australian Open in diretta | Jannik fa il suo esordio vuole il terzo titolo di fila
Il torneo degli Australian Open 2026 prende il via con l'esordio di Jannik Sinner, che affronta Gaston nella prima giornata. Sinner, campione in carica, punta a confermare il suo livello e a conquistare il terzo titolo consecutivo a Melbourne. La sfida promette spettacolo e attenzione, con i migliori tennisti pronti a scendere in campo per una delle tappe più importanti della stagione.
Sinner sfida Gaston nella prima partita degli Australian Open 2026: il campione in carica cerca il terzo trionfo consecutivo a Melbourne. Il risultato in diretta e gli aggiornamenti live.
LIVE Sinner-Gaston, Australian Open 2026 in DIRETTA: inizia la corsa alla difesa del titoloBenvenuti alla cronaca in tempo reale del primo turno degli Australian Open 2026, dove Jannik Sinner affronta Hugo Gaston.
Australian Open 2026, svolti i sorteggi: Sinner all’esordio con il francese GastonL'edizione 2026 degli Australian Open si apre con i sorteggi ufficiali.
Sinner-Gaston in diretta, il debutto di Jannik agli Australian Open. Dove vederla (tv e streaming), orario e precedenti - Il numero due al mondo apre il primo Slam e lo fa scendendo in campo in un torneo, gli Australian Open, già vinto due volte
Chi è Hugo Gaston, avversario di Sinner agli Australian Open
Sinner-Gaston: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming l'Australian Open in tempo reale
