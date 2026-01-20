Sinner-Gaston agli Australian Open 2026 il tennista azzurro si impone con il francese costretto al ritiro

Durante gli Australian Open 2026, Jannik Sinner ha affrontato Gaston in un match che si è concluso con la vittoria dell’italiano, costretto il francese al ritiro. La partita ha mostrato l’ottimo stato di forma di Sinner, che si è imposto senza completare il set. Questo risultato rappresenta un passo importante nel percorso del tennista azzurro nel torneo australiano.

Gli Australian Open 2026 hanno ufficialmente preso il via, per la gioia di tanti appassionati di tennis. C'era grande attesa per il match tra Sinner e Gaston, partita d'esordio per il campione alto atesino in questo importantissimo torneo. A seguire tutti gli aggiornamenti in diretta della gara. Chi ha vinto tra Sinner e Gaston agli Australian Open 2026? Scopriamolo insieme, attraverso un riassunto di quanto accaduto nel corso di questa attesa partita. Buona partita da ambo le parti, nonostante qualche piccolo errore nel primo set, che ha visto però Jannik primeggiare e portarsi in vantaggio sul risultato di 6-2.

