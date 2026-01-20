sinner e gli italiani di punta partono bene agli australian open nardi si conferma godot cocciaretto paga le fatiche

Gli Australian Open 2026 si aprono con esiti positivi per gli italiani di punta, tra cui Sinner, mentre Nardi si conferma come un talento emergente. La giornata ha visto anche la battuta d’arresto di Cocciaretto, stanca dopo l’intensa settimana di Hobart. Un primo passo che offre spunti di interesse per il prosieguo del torneo, evidenziando la crescita e le sfide dei giocatori italiani nel contesto internazionale.

Rappresentava un vero e proprio Italian Day la terza giornata degli Australian Open 2026. Il primo martedì del torneo di Melbourne registra la buona partenza di Sinner e degli italiani di punta, la conferma di Luca Nardi come Godot della racchetta e la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto che finisce per pagare le fatiche della straordinaria settimana di Hobart. Era atteso il debutto nel torneo del vincitore delle ultime due edizioni. Jannik Sinner, molto solido al servizio fin dalle prime battute, impiega qualche minuto per sciogliersi, ma non appena trova il ritmo prende letteralmente a pallate il povero francese Hugo Gaston. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Australian Open: Musetti, Sonego e Darderi in campo, poi Nardi e Cocciaretto. Sinner alle 9Inizia la terza giornata degli Australian Open con cinque tennisti italiani in campo.

