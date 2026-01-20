Sinner colpito dalle lacrime di Gaston dopo il ritiro corre a consolarlo | applausi agli Australian Open

Durante gli Australian Open, Jannik Sinner ha dimostrato un atteggiamento di grande rispetto nei confronti di Gaston, ritiratosi a causa di problemi fisici. Dopo aver vinto l'incontro, il tennista italiano si è avvicinato per consolare il francese, ricevendo applausi per il suo comportamento sportivo e la sensibilità dimostrata. Un gesto che evidenzia l'importanza del fair play nel tennis professionistico.

Sinner-Gaston agli Australian Open 2026, il tennista azzurro si impone con il francese costretto al ritiroDurante gli Australian Open 2026, Jannik Sinner ha affrontato Gaston in un match che si è concluso con la vittoria dell'italiano, costretto il francese al ritiro. Sinner, agli Australian Open una vittoria triste: Gaston si ritira dopo due setJannik Sinner affronta il suo primo impegno agli Australian Open del 2026, incontrando Hugo Gaston, che si ritira dopo due set. Kecmanovic in lacrime agli Australian Open: Gioco quanto posso, il tennis non è importante ora.

