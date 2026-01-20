Sinner buona la prima | 6-2 6-1 a Gaston poi lo stop del francese

Jannik Sinner supera il primo turno degli Australian Open con un netto 6-2 6-1 contro Gaston, prima di vederlo ritirarsi a causa di un infortunio. L’esordio del campione in carica si conclude in modo amaro, lasciando i tifosi di Melbourne in attesa di aggiornamenti sulla sua condizione. Un avvio promettente, ma segnato da un episodio che potrebbe influenzare il prosieguo del torneo.

È un esordio dal finale agrodolce per il campione in carica. Jannik Sinner supera il primo turno degli Australian Open, ma l’uscita di scena non è quella che il pubblico di Melbourne sperava. Il match contro Hugo Gaston dura appena 68 minuti, interrotto dal ritiro del francese tra le lacrime. La partita è stata a senso unico. Dopo un brivido iniziale (sotto 0-40 nel primo game), la testa di serie numero 2 ha inserito il pilota automatico. Solido al servizio e aggressivo in risposta, Sinner ha mostrato i frutti del lavoro invernale: discese a rete, variazioni e palle corte. Un dominio tecnico che ha portato rapidamente al parziale di 6-2, 6-1.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Jannik Sinner prende a pallate Gaston per 2 set, poi il francese si ritira: esordio comodo a MelbourneJannik Sinner apre con successo il suo percorso agli Australian Open, vincendo i primi due set contro Hugo Gaston prima che il francese si ritiri.

LIVE Sinner-Gaston 6-2 6-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: primi due set dominati, poi il francese alza bandiera biancaSegui con noi la partita tra Jannik Sinner e Gaston agli Australian Open 2026.

