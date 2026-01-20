Durante il Gran Premio di Melbourne, Jannik Sinner ha espresso il proprio apprezzamento per Federica Brignone, riconoscendola come un vero fenomeno dopo il suo ritorno alle gare. L’azzurra dello sci alpino, dopo quasi 300 giorni di assenza a causa di un grave infortunio subito in Val di Fassa, ha dimostrato grande determinazione nel rientro in pista. Un momento di riconoscimento tra due atleti italiani di livello internazionale.

Jannik Sinner applaude Federica Brignone dopo l’ottimo rientro in pista dell’azzurra dello sci alpino quasi 300 giorni il grave infortunio subìto in Val di Fassa e la conseguente operazione. La valdostana si è piazzata sesta nel gigante di Kronplatz, valido per la coppa del mondo, dando ottime sensazioni in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 al via il 6 febbraio. Il plauso di Jannik: “Ha fatto qualcosa di straordinario”. Sinner, numero 2 del ranking Atp, le ha dedicato una menzione speciale in conferenza stampa a Melbourne, dopo la vittoria all’esordio negli Australian Open contro Hugo Gaston. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sinner, applausi a Brignone da Melbourne: “E’ un fenomeno”

