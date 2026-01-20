Sinfonie e tartufi da gustare | torna Io sono Rossini tra pentagrammi e pentole

20 gen 2026

Venerdì 23 gennaio, il Mama's Club di Ravenna ospita

Venerdì 23 gennaio torna lo spettacolo che celebra Gioachino Rossini unendo musica e gastronomia. Il Mama's Club di Ravenna accoglie sul suo palco “Io sono Rossini, fra pentagrammi e pentole”, non solo un concerto, ma un’esperienza multisensoriale che fonde l'arte musicale del compositore con il.🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

