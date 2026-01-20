Sindaco dobbiamo riuscire ad andare oltre Serve la solidarietà

Il ruolo del Comune va oltre le funzioni strettamente amministrative, soprattutto nei momenti di difficoltà. È importante che l’ente dimostri solidarietà concreta verso i cittadini che attraversano situazioni complesse, andando oltre quanto previsto dalla legge. Solo così si rafforza il senso di comunità e si garantisce un supporto reale a chi ne ha bisogno, creando un rapporto di fiducia e vicinanza con la cittadinanza.

"Il Comune deve saper andare oltre quelli che sono i suoi compiti istituzionali, quanto stabilisce la legge, per esprimere solidarietà verso i cittadini, suoi cittadini, che si trovano in una situazione difficile. Certo, il sindaco Alan Fabbri si è comportato in maniera corretta dal punto di vista istituzionale, dal punto di vista formale se vogliamo definirlo così. Ma ci sono momenti in cui questo non basta, bisogna fare appello all’umanità, saper aiutare", Domenico Bedin, fondatore dell’ associazione Viale K che lui stesso presiede, sembra voler lanciare un appello, dopo le critiche piuttosto dure che aveva mosso al primo cittadino nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Sindaco, dobbiamo riuscire ad andare oltre. Serve la solidarietà" Leggi anche: Liberare la storiografia dalla politica per liberarsi dei nostalgici: studiare serve anche ad andare oltre Leggi anche: Vivarini: “Contro l’Avellino dobbiamo andare oltre gli ostacoli” Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. "Sindaco, dobbiamo riuscire ad andare oltre. Serve la solidarietà" - "Il Comune deve saper andare oltre quelli che sono i suoi compiti istituzionali, quanto stabilisce la legge, per esprimere ... ilrestodelcarlino.it

