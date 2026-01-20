Durante una diretta Facebook sul lungomare di Santa Teresa di Riva, i sindaci Cateno De Luca e Danilo Lo Giudice sono stati coinvolti in un’onda anomala causata dal maltempo. L’episodio evidenzia i rischi legati alle condizioni meteorologiche estreme e sottolinea l’importanza di adottare misure di sicurezza adeguate. Un avvertimento per evitare situazioni simili in futuro, soprattutto in contesti di emergenza o attività pubbliche all’aperto.

I due stavano facendo una diretta Facebook quando l’onda li ha travolti, fortunatamente senza conseguenze. Il video è stato poi postato da De Luca sulla sua pagina Fb. “Non fate quello che abbiamo fatto noi – scrive -. State lontani dai lungomari e dai torrenti! A Santa Teresa, qualche ora fa, siamo stati travolti da un’onda mentre con il sindaco Danilo Lo Giudice stavamo facendo vedere in diretta il disastro causato dal ciclone Harry”. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sindaci in Sicilia travolti da onda durante la diretta Fb: “Non fate come noi”

Sindaci del Messinese travolti da onda durante una diretta su Fb: “Non fate come noi”Durante una diretta Facebook, i sindaci di Taormina e Santa Teresa di Riva, Cateno De Luca e Danilo Lo Giudice, sono stati sorpresi da un’onda anomala sul lungomare, a causa delle condizioni meteorologiche avverse che interessano la costa jonica siciliana.

I sindaci di Taormina e Santa Teresa di Riva travolti da un’onda durante una diretta social sulle mareggiate in SiciliaDurante una diretta Facebook sulle mareggiate in Sicilia, i sindaci di Taormina e Santa Teresa di Riva, Cateno De Luca e Danilo Lo Giudice, sono stati colti di sorpresa da un’onda improvvisa.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Maltempo, sindaci del Messinese travolti da onda mentre fanno diretta Fb; Nubifragi, mareggiate e burrasca: è massima allerta, le previsioni meteo; Australian Open, Fonseca choc: Spizzirri lo elimina (e Sinner sorride).

Sindaci di Santa Teresa di Riva travolti da un'onda durante una diretta Facebook: il video shockUn evento drammatico ha colpito i sindaci di Taormina e Santa Teresa di Riva, i quali erano impegnati a documentare i gravi danni causati dal maltempo. notizie.it

Maltempo, sindaci del Messinese travolti da onda mentre fanno diretta FbI sindaci di Taormina, Cateno De Luca, e di Santa Teresa di Riva, Danilo Lo Giudice, due centri del Messinese colpiti dal maltempo, sono stati travolti da un'onda mentre in diretta Facebook stavano mo ... ansa.it

Maltempo in Sicilia, sindaci travolti da un'onda mentre sono in diretta su Facebook - facebook.com facebook

In Sicilia e Sardegna alcuni sindaci hanno ordinato agli abitanti di lasciare le loro case in vista dell’arrivo di un ciclone che ha portato pioggia molto forte e raffiche di vento oltre i 120 chilometri orari x.com