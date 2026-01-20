Sindaci del Messinese travolti da onda durante una diretta su Fb | Non fate come noi

Durante una diretta Facebook, i sindaci di Taormina e Santa Teresa di Riva, Cateno De Luca e Danilo Lo Giudice, sono stati sorpresi da un’onda anomala sul lungomare, a causa delle condizioni meteorologiche avverse che interessano la costa jonica siciliana. L’incidente evidenzia la pericolosità del maltempo e l’importanza di rispettare le indicazioni di sicurezza in situazioni di emergenza.

(Adnkronos) – Paura per i sindaci di Taormina e Santa Teresa di Riva, Cateno De Luca e Danilo Lo Giudice, che sono stati investiti da un'onda anomala, mentre si trovavano sul lungomare di Santa Teresa nel Messinese, per mostrare i danni, provocati dal maltempo che da ieri flagella la costa jonica della Sicilia. I due stavano facendo una diretta Facebook quando l'onda li ha travolti, fortunatamente senza conseguenze. Il video è stato poi postato da De Luca sulla sua pagina Fb. "Non fate quello che abbiamo fatto noi – scrive – State lontani dai lungomari e dai torrenti! A Santa Teresa, qualche ora fa, siamo stati travolti da un'onda mentre con il sindaco Danilo Lo Giudice stavamo facendo vedere in diretta il disastro causato dal ciclone Harry".🔗 Leggi su Periodicodaily.com

