sinalunga ora sfida djokovic maestrelli protagonista in australia

Sinalunga si prepara a una sfida importante, con Francesco Maestrelli protagonista agli Australian Open. Il 23enne tennista ha ottenuto una vittoria significativa contro Terence Atmane nel primo turno, portando entusiasmo e orgoglio alla sua comunità. La sua prestazione testimonia l’ascesa di un talento emergente nel panorama sportivo italiano, confermando l’interesse crescente verso le giovani promesse del tennis nazionale.

Che musica "Maestro"! La copertina dello sport italiano ieri è stata per Francesco Maestrelli, 23 anni, e nella sua straordinaria vittoria su Terence Atmane, al primo turno degli Australian Open, c’è anche la gioia di Sinalunga. Maestrelli si allena infatti nei campi del Tc Sinalunga e il suo coach è Giovanni Galuppo, sinalunghese, professionista dai grandi valori, tecnici e umani. Maestrelli dopo 3 ore e 23 minuti di lotta ha vinto al quinto set in rimonta per 6-4, 3-6, 6-7, 6-1, 6-1. Un match dove la sua solidità mentale, il servizio (28 aces), il gran rovescio hanno fatto la differenza. Lacrime di gioia per il primo successo in uno Slam, all’esordio nel tabellone principale e qualcosa da raccontare un giorno ai nipotini: la sfida con Novak Djokovic al secondo turno che proprio ieri ha festeggiato la vittoria n. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Sinalunga, che eccellenza. Maestrelli sogna in grande agli Australian OpenSinalunga si distingue per il suo talento e la passione per il tennis.

Giocava nel Pisa, poi Maestrelli ha scelto il tennis. E adesso si regala la sfida a DjokovicFrancesco, ex promessa delle giovanili del Pisa, ha scelto di dedicarsi al tennis dopo aver abbandonato il calcio.

