simona molinari apre con kairos la xxii edizione di visioninmusica

TERNI – Visioninmusica inaugura la sua ventiduesima edizione con un nome che incarna raffinatezza, talento e profonda sensibilità: Simona Molinari. Venerdì 23 gennaio 2026, alle ore 21, l’Auditorium Gazzoli di Terni ospiterà il suo nuovo spettacolo dal titolo Kairos, un progetto che fonde musica e racconto, memoria e presente, in un viaggio sonoro intimo e universale. Kairos, parola greca che indica il “momento giusto”, rappresenta l’attimo in cui si apre uno spazio di senso, in cui tutto può accadere. Simona Molinari lo traduce in musica, attraverso un repertorio che abbraccia le tappe più significative della sua carriera e della sua vita. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Il concerto inaugurale di Visioninmusica è preceduto dai Four On Six, formazione milanese tra le più vivaci del jazz manouche italiano