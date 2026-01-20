siena cassiera di banca accusata di aver preso 10mila euro

Siena, 20 gennaio 2026 – Una cassiera di banca, con responsabilità e fiducia, è stata accusata di aver sottratto 10.000 euro dalla filiale in cui lavorava. L’indagine è in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto e fare luce sulla vicenda. La banca ha avviato le procedure interne e si riserva ogni ulteriore comunicazione in attesa di sviluppi ufficiali.

Siena, 20 gennaio 2026 – Un ruolo delicato e di grande fiducia. Era la cassiera nella filiale di una banca della nostra provincia. Dunque l’istituto si fidava della dipendente. Che, a quanto emerso, aveva anche le chiavi del caveau. Non aveva mai creato problemi, svolgendo l’attività con attenzione. Un punto di riferimento. E, alle spalle, ben 17 anni di lavoro per quella banca. Poi l’ammanco, l’inizio dei guai per la dipendente che era finita sotto processo. Accusata di appropriazione indebita per essersi impossessata di denaro in contanti, una somma significativa. Diecimila euro. Aggravata dall’entità, appunto, della cifra e dall’aver abusato della funzione svolta all’interno della filiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

