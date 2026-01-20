Sicurezza sul lavoro e sanzioni l' Asp incassa oltre 84 mila euro | ecco come verranno reinvestiti

L'Asp di Agrigento ha incassato oltre 84 mila euro da sanzioni amministrative legate a violazioni di norme sulla sicurezza sul lavoro. Questa somma sarà reinvestita per migliorare le condizioni di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, contribuendo alla tutela dei lavoratori e alla promozione di ambienti più sicuri. Un intervento importante per rafforzare le iniziative di prevenzione e sensibilizzazione sul rispetto delle normative in materia di sicurezza.

Oltre 84 mila euro. Tanto è finito nelle casse dell'Asp di Agrigento dalle sanzioni amministrative per violazioni in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli 84.600 euro sono stati accreditati dalla Regione Siciliana per essere reinvestiti sul territorio secondo criteri di spesa.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

