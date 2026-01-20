Sicurezza sugli sci la campagna Sicuro mi diverto

La sicurezza sulle piste da sci è fondamentale per godersi la stagione in modo responsabile. La campagna “Sicuro mi diverto” promuove l’uso del casco, la consapevolezza dei propri limiti e la prudenza, strumenti essenziali per prevenire incidenti e garantire un’esperienza invernale piacevole e sicura per tutti.

