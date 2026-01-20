Sicurezza sugli sci la campagna Sicuro mi diverto
La sicurezza sulle piste da sci è fondamentale per godersi la stagione in modo responsabile. La campagna “Sicuro mi diverto” promuove l’uso del casco, la consapevolezza dei propri limiti e la prudenza, strumenti essenziali per prevenire incidenti e garantire un’esperienza invernale piacevole e sicura per tutti.
Casco, responsabilità, consapevolezza dei propri limiti e prudenza sono essenziali sulle piste da sci per non farsi male. Ecco quali sono le regole per sciare in sicurezza senza togliere nulla al divertimento. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Nicol Delago Sugli sci, l'airbag Dainese mi dà solo sicurezza; Nuove risorse per la sicurezza sulle piste da sci; Raffica di controlli sulle piste da sci e nei locali; Piste a sci, dalla Regione 4,5 milioni di euro per sciare in sicurezza.
Dalla Regione 4,5 milioni per la sicurezza sugli sci - La Regione Piemonte rafforza il proprio impegno sulla sicurezza delle aree sciabili e degli impianti di risalita, stanziando 4,5 milioni di euro a sostegno delle spese sostenute dalle stazioni sciisti ... lafedelta.it
L’emergenza sicurezza sugli sci: pronte nuove regole per gli allenamenti - Matilde, Marco, Margot e Matteo. Sono i nomi di quattro ragazzi morti nell’ultimo anno per inseguire un sogno. Quello di diventare campioni sugli sci. Sono morti su piste d’allenamento evidentemente ... ilmessaggero.it
I consigli degli esperti per sciare sulle piste in sicurezza. Campagna di informazione e sensibilizzazione in Alto Adige. Video. - facebook.com facebook
