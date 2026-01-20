Sicurezza stradale San Biagio resta al palo

San Biagio e Osimo Stazione affrontano quotidianamente un traffico intenso, concentrato in aree di particolare importanza. Questi nodi stradali rappresentano punti critici per la sicurezza, dove si sono verificati incidenti anche gravi. La gestione del traffico e l’attenzione alla sicurezza sono elementi fondamentali per migliorare la viabilità e ridurre i rischi per gli utenti delle strade in queste zone.

San Biagio e Osimo Stazione soffrono la mole di traffico da sopportare, soprattutto in due nodi cruciali, zone teatro di incidenti anche gravissimi. Proprio ieri mattina la sindaca Michela Glorio e l'assessore alla Viabilità Lorenzo Bottegoni hanno incontrato i funzionari Anas per parlare delle novità che interesseranno via Ancona e statale 16. "Abbiamo ottenuto l'ok sulla sperimentazione da avviare a Osimo Stazione, la chiusura dell'immissione da via Ciro Menotti sulla Statale direzione Ancona, per dimezzare il flusso nella zona adiacente al supermercato Oasi. Abbiamo inoltre chiesto la possibilità di installare dei cordoli lungo la statale per rinforzare i divieti di svolta già presenti, ma su questi non hanno dato autorizzazione", dice la prima cittadina.

