Il decreto Sicurezza, al centro del dibattito politico, viene spesso criticato come mera propaganda. Tuttavia, il ministro Salvini sostiene che le misure adottate contribuiscono a ridurre gli sbarchi, i morti e i reati. Questa posizione invita a riflettere sull’efficacia delle politiche di sicurezza, valutando i risultati concreti rispetto alle critiche avanzate dalle opposizioni.

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - Le opposizioni dicono che il decreto Sicurezza è solo propaganda e repressione? "Perché propaganda? Se uno blocca gli sbarchi e i clandestini, diminuiscono i morti, diminuiscono i reati. Se tu proteggi le forze dell'ordine, ad esempio impedendo l'iscrizione automatica nel registro degli indagati per un poliziotto o per un carabiniere che usa un'arma nel corso del suo lavoro per difendersi, ritengo che sia utile". Lo dice Matteo Salvini a 4 di Sera su Rete4. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sicurezza: Salvini a opposizioni, 'solo propaganda? No, è utile'

