Sicurezza | Fdi ' oggi primo incontro con sindacati per controllo stazioni ferroviarie'

Oggi alla Camera dei deputati si è tenuto il primo incontro tra Fratelli d'Italia e i sindacati del settore trasporti, con l'obiettivo di affrontare le questioni legate alla sicurezza nelle stazioni ferroviarie. L'iniziativa, promossa dai capigruppo Galeazzo Bignami e Lucio Malan, ha coinvolto le principali sigle sindacali per discutere delle misure di tutela di personale e viaggiatori.

Si è tenuto oggi alla Camera dei deputati un incontro promosso dai capigruppo di Fratelli d'Italia alla Camera e al Senato, Galeazzo Bignami e Lucio Malan, con le sigle sindacali maggiormente rappresentative del settore trasporti (FIT-CISL, UIL Trasporti, FIT- CGIL, UGL Ferrovieri, FAST Confsal e ORSA Ferrovie), per discutere del tema della sicurezza di personale e viaggiatori nelle stazioni ferroviarie. L'incontro- che fa seguito all'appello lanciato dai partecipanti alla manifestazione promossa dai sindacati a Bologna lo scorso 7 gennaio dopo il tragico omicidio del capotreno Alessandro Ambrosi - ha come obiettivo quello di raccogliere in tempi brevi contributi unitari da parte dei sindacati che, condivisi con FdI, possano essere recepiti e inseriti nel prossimo provvedimento legislativo utile.

Aggressioni e degrado alla stazione di Ravenna, i sindacati: “Sicurezza fuori controllo”Nuove tensioni alla stazione di Ravenna, dove si sono registrate recenti aggressioni che evidenziano una situazione di crescente degrado e insicurezza.

