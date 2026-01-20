Sicilia turismo | via libera della Giunta al Programma triennale di sviluppo

La Giunta regionale della Sicilia ha approvato il Programma triennale di sviluppo per il settore turistico, con l’obiettivo di migliorare l’attrattività e la competitività dell’isola. Questo piano strategico mira a sostenere investimenti e iniziative che valorizzino il patrimonio culturale e naturale della regione, favorendo uno sviluppo sostenibile e duraturo. Un passo importante per rafforzare il ruolo della Sicilia come destinazione turistica di qualità.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Amata: «Una pianificazione strategica per rendere la Sicilia sempre più competitiva a livello globale». La Giunta regionale ha dato il via libera al Programma triennale di sviluppo turistico, il principale strumento di governo del comparto che definisce la visione strategica del turismo siciliano per il triennio 2026-2028. Il documento mira a rafforzare il ruolo della Sicilia tra le destinazioni internazionali di primo piano, configurandosi come riferimento essenziale per l’analisi delle dinamiche del mercato globale e per l’orientamento delle azioni operative, oltre che per l’utilizzo delle risorse finanziarie regionali ed extraregionali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Sicilia, turismo: via libera della Giunta al Programma triennale di sviluppo Programma triennale di sviluppo turistico, ok dalla Giunta: "Pianificazione strategica per una Sicilia sempre più competitiva"La giunta regionale ha approvato il Programma triennale di sviluppo turistico 2026-2028, uno strumento fondamentale per la pianificazione e la crescita del settore turistico in Sicilia. Leggi anche: Giunta, ok al Programma triennale delle Opere pubbliche Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: Scuole superiori in sicilia: la svolta che cambia tutto per studenti e adulti dal 2026; Regione Siciliana - Ambiente, nel 2025 via libera della Commissione tecnica specialistica a investimenti per 7 miliardi; Dalla Camera via libera al Decreto Transizione 5.0, è legge; Opere incompiute e crisi idrica: la Sicilia paga decenni di ritardi. Sicilia, via libera a legge stabilità '26-'28, vale 1,2 miliardi - Misure per incentivare le assunzioni a tempo indeterminato per 220 milioni di euro, contributi per 10 milioni per stimolare gli investimenti nelle istituende super Zes e incentivi, del valore di 15 ... ansa.it Turismo, ok dalla giunta al Programma triennale di sviluppo. Amata: «Pianificazione strategica per una Sicilia sempre più competitiva nel mondo». - facebook.com facebook

