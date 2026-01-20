Siamo Vitulano contro Scarinzi | Regista occulto della travagliata vicenda alla Comunità Montana del Taburno

In un contesto di tensioni istituzionali alla Comunità Montana del Taburno, l’opposizione di Vitulano denuncia presunte manovre del sindaco Scarinzi, tra firme sospese e mozioni contestate. La vicenda si sviluppa in un quadro di dubbi sul rispetto delle regole e della corretta gestione delle deleghe. Questo comunicato analizza le accuse e le dinamiche in corso, offrendo un quadro chiaro e imparziale della situazione.

Ancora una volta, nella travagliata vicenda che avvolge ormai da giorni la Comunità Montana del Taburno, riemerge una figura che pare muoversi più da regista occulto che da rappresentante istituzionale: quella del sindaco di Vitulano, Raffaele Scarinzi. Dalla ricostruzione dei fatti circolata sulla stampa, il suo ruolo nella vicenda della mozione di sfiducia al Presidente Caporaso appare tutt'altro che lineare. In un primo momento, infatti, delega la rappresentanza del Comune di Vitulano alla consigliera Angela Maria Castaldo; poi, nonostante quella delega risulti ancora formalmente in essere, firma una mozione che, secondo il ricorso presentato al Tar dall'avvocato Roberto Prozzo, sarebbe giuridicamente fragile.

