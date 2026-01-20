Si rompe una condotta a Difesa grande | arianese senza acqua

Alto Calore Servizi comunica che, a causa di una rottura di una condotta adduttrice in contrada Difesa Grande, l’erogazione di acqua è sospesa nel territorio del Comune di Ariano Irpino. La società sta intervenendo per riparare il guasto e ripristinare il servizio nel minor tempo possibile. Restano aggiornamenti sulla situazione e sulle tempistiche di ripristino.

Tempo di lettura: < 1 minuto Alto Calore Servizi Spa comunica che a causa della rottura di una condotta adduttrice, verificatasi in contrada Difesa Grande, è sospesa l’erogazione idrica nel territorio del Comune di Ariano Irpino. Potrebbero verificarsi disfunzioni all’erogazione idrica in funzione della durata dell’intervento la cui ultimazione è prevista alle ore 17:00 ma dopo quasi un’ora l’acqua in alcune zona ancora non è tornata. Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi episodi transitori di torbidità dell’acqua che non ne pregiudicano la potabilità; si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti fino alla scomparsa degli eventuali residui.🔗 Leggi su Anteprima24.it Si rompe condotta a Cesinali: Avellino e provincia senza acquaA causa di una rottura improvvisa di una condotta a Cesinali, Alto Calore Servizi S. Si rompe la condotta dell'acqua: interruzioni idriche e strade chiuse a LancianoA Lanciano, si sono rese necessarie riparazioni urgenti a causa di una rottura della condotta idrica principale avvenuta durante la notte. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Si rompe una condotta idrica, mezza Ravenna è senz’acqua; Si rompe un'importante condotta, parte della città senz'acqua: intervento di riparazione in corso; Si rompe una condotta: sospensione idrica in undici comuni sanniti serviti da Alto Calore; Lavori di scavo e posa di condotta idrica, viabilità modificata per una settimana. Si rompe una condotta idrica, mezza Ravenna è senz’acqua - I tecnici di Hera sono al lavoro dall'1 di notte tra martedì e mercoledì per la riparazione di una condotta idrica, in viale Farini. Si tratta di una ... ravennaedintorni.it Si rompe una condotta dell’acqua e cede la strada a Sassari - A Sassari una condotta dell'acqua si rompe provocando il cedimento di un tratto di viale San Francesco, traffico deviato fino a lunedì. sassarioggi.it Si rompe condotta, stop all'acqua a Grottaminarda #Grottaminarda - facebook.com facebook Si rompe la condotta dell'acqua: interruzioni idriche e strade chiuse a Lanciano x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.