Si risparmiano soldi facendo rifornimento con temperature basse?

È comune pensare che fare il pieno di carburante nelle ore più fredde possa portare a risparmi. Tuttavia, le differenze di prezzo legate alle variazioni di temperatura sono generalmente minime e non influenzano significativamente il costo complessivo. È importante considerare altri fattori come la qualità del carburante e le promozioni offerte dalle pompe di benzina.

Qualsiasi scusa è buona per risparmiare quando si tratta di rifornire il proprio mezzo di carburante: l'attuale situazione geopolitica non fa altro che aumentare le incertezze sulle fluttuazioni dei prezzi e le persone cercano qualunque modo possibile per riuscire e spendere il minimo indispensabile. Esistono tanti trucchi e consigli per rifornire in maniera efficiente. Uno tra questi rimane nel limbo tra realtà e finzione: fare benzina nelle ore più fredde permette di risparmiare rispetto ad effettuarlo nelle ore più calde. La causa di questo risparmio sarebbe un fenomeno fisico, chiamato dilatazione termica, subìto proprio dal carburante come liquido.

