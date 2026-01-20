In Bassa Romagna, prosegue il percorso di consolidamento di Fratelli d’Italia, con la costituzione di un gruppo consigliare all’interno dell’Unione dei Comuni. Questa iniziativa, avviata alcuni mesi fa, mira a rafforzare la presenza del partito nel territorio e a favorire un dialogo costruttivo con le istituzioni locali. La creazione di questo gruppo rappresenta un passo importante nel percorso di sviluppo e rappresentanza del movimento nella regione.

"Anche in Bassa Romagna prosegue un percorso, iniziato alcuni mesi fa, di progressivo consolidamento di Fratelli d’Italia attraverso la costituzione dell’omonimo gruppo consigliare nell’Unione dei Comuni. Si tratta un passaggio molto importante, perché va a rafforzare la struttura del partito anche a livello sovracomunale". Così Alberto Ferrero, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, in occasione della conferenza stampa, dal titolo ‘Nuove sfide in Bassa Romagna’, tenutosi ieri a Lugo nella sala Baracca della Rocca. Iniziativa attraverso la quale il gruppo Fratelli d’Italia all’Unione dei Comuni si amplia, con l’ingresso di Anna Rosa Tarroni ed Elena Borrelli, già appartenenti al gruppo misto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Si amplia il gruppo di Fratelli d'Italia all'Unione dei Comuni

