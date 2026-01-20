Si amplia il gruppo di Fratelli d’Italia all’Unione dei Comuni
In Bassa Romagna, prosegue il percorso di consolidamento di Fratelli d’Italia, con la costituzione di un gruppo consigliare all’interno dell’Unione dei Comuni. Questa iniziativa, avviata alcuni mesi fa, mira a rafforzare la presenza del partito nel territorio e a favorire un dialogo costruttivo con le istituzioni locali. La creazione di questo gruppo rappresenta un passo importante nel percorso di sviluppo e rappresentanza del movimento nella regione.
"Anche in Bassa Romagna prosegue un percorso, iniziato alcuni mesi fa, di progressivo consolidamento di Fratelli d’Italia attraverso la costituzione dell’omonimo gruppo consigliare nell’Unione dei Comuni. Si tratta un passaggio molto importante, perché va a rafforzare la struttura del partito anche a livello sovracomunale". Così Alberto Ferrero, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, in occasione della conferenza stampa, dal titolo ‘Nuove sfide in Bassa Romagna’, tenutosi ieri a Lugo nella sala Baracca della Rocca. Iniziativa attraverso la quale il gruppo Fratelli d’Italia all’Unione dei Comuni si amplia, con l’ingresso di Anna Rosa Tarroni ed Elena Borrelli, già appartenenti al gruppo misto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
L’unione dei “ghisa“ fa la forza. Convenzione polizie locali: il patto si allarga a sei ComuniL’accordo tra sei Comuni della Brianza mira a rafforzare la collaborazione tra le polizie locali, promuovendo un servizio più efficiente e coordinato.
Unione dei Comuni. Per il Parco faunistico un progetto di recuperoL'Unione dei Comuni ha avviato un progetto di recupero del Parco faunistico dell’Amiata grossetana, con l’obiettivo di tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale della zona.
Si amplia il gruppo di Fratelli d’Italia all’Unione dei Comuni - Con l’ingresso di Anna Rosa Tarroni ed Elena Borrelli, già appartenenti al gruppo misto. msn.com
Il gruppo di Fratelli d’Italia all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna si amplia con l’ingresso di Anna Rosa Tarroni ed Elena Borrelli, già appartenenti al gruppo misto. - facebook.com facebook
Maschio Gaspardo amplia il team! Gruppo leader nelle macchine agricole cerca un* Industrialisation Engineer. Campodarsego (PD) Entra in una realtà solida e innovativa. Candidati ora: shorturl.at/BKN0V #MaschioGaspardo #IndustrialEngineering x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.