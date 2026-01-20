Ecco i nomi degli atleti italiani convocati nello short track per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con l’annuncio della sostituta di Martina Valcepina. A dicembre sono stati comunicati i partecipanti che rappresenteranno l’Italia nelle gare in programma, in vista dell’apertura ufficiale delle Olimpiadi, prevista per il 6 febbraio. La squadra si prepara a competere in un evento di grande rilevanza sportiva e nazionale.

A metà dicembre erano già stati comunicati i convocati dell’Italia per le gare di short track che animeranno le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la cui Cerimonia d’Apertura è in programma venerdì 6 febbraio. Si è però dovuta operare una sostituzione per cause di forza maggiore: Martina Valcepina è caduta malamente domenica pomeriggio in occasione dei quarti di finale dei 500 metri agli Europei e ha rimediato la frattura di tibia e perone. Il posto della 32enne è stata preso da Gloria Ioriatti, che completerà così la rosa femminile guidata da Arianna Fontana (l’atleta più medagliata ai Giochi della storia del Bel Paese), calcheranno il ghiaccio dell’Ice Skating Arena del capoluogo lombardo anche Chiara Betti, Elisa Confortola e Arianna Sighel. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Short track, i convocati dell’Italia per le Olimpiadi 2026: scelta la sostituta di Martina Valcepina

Olimpiadi Milano Cortina 2026: tutti i convocati dell’Italia. Già definita la squadra di short trackEcco la squadra italiana di short track convocata per le Olimpiadi Milano Cortina 2026.

Short track: gravissimo infortunio per Martina ValcepinaDurante gli Europei di short track a Tilburg, Martina Valcepina ha subito un grave infortunio, segnando un momento difficile per l’atleta valtellinese.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Short track, la squadra dell'Italia per i Campionati europei 2026 a Tilburg: il programma e dove vedere le gare; Short Track, Europei di Tilburg: grande avvio per l’Italia nella giornata inaugurale - FISG; Al via gli Europei di Tilburg: ultimi ritocchi in vista dei Giochi Olimpici per i 10 azzurri convocati; Calendario Europei short track 2026: programma, orari, tv, streaming.

Short track, i convocati dell’Italia per le Olimpiadi 2026: scelta la sostituta di Martina ValcepinaA metà dicembre erano già stati comunicati i convocati dell'Italia per le gare di short track che animeranno le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina ... oasport.it

Short track, i convocati dell’Italia per gli Europei. Squadra azzurra al gran completo verso Milano Cortina 2026L'Italia ha diramato l'elenco provvisorio dei convocati per i Campionati Europei di short track 2026, in programma a Tilburg (Paesi Bassi) da venerdì 16 a ... oasport.it

Giochi Invernali: 8 uomini e 6 donne proveranno a difendere l’orgoglio regionale lombardo, oltre che quello dell’Italia intera. Pattinaggio Figura e Short Track le discipline più rappresentate. Ma due delle principali punte di diamante arrivano dallo Sci Alpino. - facebook.com facebook

3 6 6 È questo il medagliere dello short track azzurro ai Giochi! Presente all’interno del programma olimpico di Calgary 1988 come disciplina dimostrativa, lo short track fa il suo debutto ufficiale ad Albertville 1992. Nell’ultima edizione di Pechino 202 x.com