Sfidano il ciclone per un selfie estremo e finiscono travolti dalle onde

Nel litorale jonico della Sicilia, le condizioni meteorologiche avverse stanno causando difficoltà lungo le zone costiere. Alcuni avventurosi hanno deciso di sfidare il maltempo per scattare un selfie estremo, ma sono stati travolti dalle onde. La situazione richiede attenzione e rispetto per la sicurezza, poiché le intemperie rendono il mare e le spiagge potenzialmente pericolosi.

