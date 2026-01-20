Sfidano il ciclone per un selfie estremo e finiscono travolti dalle onde
Nel litorale jonico della Sicilia, le condizioni meteorologiche avverse stanno causando difficoltà lungo le zone costiere. Alcuni avventurosi hanno deciso di sfidare il maltempo per scattare un selfie estremo, ma sono stati travolti dalle onde. La situazione richiede attenzione e rispetto per la sicurezza, poiché le intemperie rendono il mare e le spiagge potenzialmente pericolosi.
Il maltempo sta mettendo a dura prova il litorale jonico della Sicilia dove si registrano situazione complicate in più zone costiere. Ha fatto il giro del web il video registrato a Roccalumera (Messina) dove si vedono alcuni passanti tentare di immortalarsi in un selfie estremo mentre le onde.🔗 Leggi su Today.it
Ciclone Harry, emergenza in Sicilia. Il Wwf: «Stop immediato alla caccia, troppi rischi per persone e animali» - Chiesta la sospensione dell'attività venatoria: «Condizioni di visibilità precarie, ostacoli ai soccorsi e animali stremati: tanti i motivi della richiesta» ... corriere.it
Sfidano il ciclone Harry pur di scattarsi un selfie dal ponte sullo stretto di Messina. - facebook.com facebook
