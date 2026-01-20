Sezze e-bike trasformate in motorini | sequestri e multe dei carabinieri

Durante un servizio di controllo a Sezze, i Carabinieri hanno fermato due persone che viaggiavano su biciclette elettriche modificate, trasformandole in motorini. Le verifiche hanno portato al sequestro delle e-bike e a sanzioni amministrative. L'operazione rientra nell’attività di tutela della sicurezza stradale e del rispetto delle normative vigenti.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio svolto nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Sezze hanno fermato due persone che viaggiavano, separatamente, a bordo di biciclette elettriche risultate poi modificate. Le verifiche: rimosso il sistema di pedalata assistita e aumentata la potenza. Dagli accertamenti effettuati sul posto è emerso che su entrambi i mezzi sarebbero state apportate modifiche strutturali, con la rimozione del sistema di pedala assistita e un incremento della potenza ottenuto tramite interventi sull' acceleratore, tali da rendere i veicoli assimilabili ai ciclomotori.

