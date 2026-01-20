Settimana della Memoria | gli incontri promessi da Anei

La Settimana della Memoria, promossa dalla Sezione Anei dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria, offre un’occasione per riflettere sulla storia e sulle esperienze degli ex internati. Durante questa settimana, sono previsti incontri dedicati a approfondire temi legati alla memoria storica e al ricordo, nel rispetto della storia e delle persone coinvolte. Un momento importante per mantenere viva la memoria e promuovere la consapevolezza tra le nuove generazioni.

