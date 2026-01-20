Sesso | l’età del desiderio maschile e l’effetto boomerang

Il desiderio maschile evolve nel corso della vita, influenzato dall’età e dall’esperienza. Come nel film di Martin Scorsese, ‘L’età dell’innocenza’, anche nel contesto sessuale si osserva un mutamento naturale e progressivo. Comprendere questa trasformazione può aiutare a interpretare meglio le dinamiche tra desiderio e maturità, offrendo una visione più equilibrata e realistica delle diverse fasi dell’età.

Parafrasando il capolavoro di Martin Scorsese 'L'età dell'innocenza', il desiderio – componente fondamentale del sesso – cambia col tempo e l'età conta. Ma non come pensereste. Almeno secondo un nuovo studio dell 'Università di Tartu, in Estonia, che ha passato al microscopio migliaia di dati, individuando il picco del desiderio per lui. Analizzando oltre 67.000 adulti tra i 20 e gli 84 anni (eh sì), il team è risicato a chiarire a che età si colloca il massimo del desiderio in fatto di sesso. Con risultati certamente sorprendenti, poiché lo studio pubblicato su 'Scientific Reports' mette in discussione le ipotesi secondo cui i livelli di testosterone maschile diminuiscono una volta raggiunti i trent'anni, con un conseguente calo del desiderio sessuale.

